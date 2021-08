Bouw nieuwe doorstroomvoorziening Slingerweg officieel van start

BREDA - Er is vandaag officieel gestart met de bouw van de nieuwe doorstroomvoorziening aan de Slingerweg. Wethouder Miriam Haagh was samen met Lieke Jansen, directeur-bestuurder van SMO Breda, aanwezig om het startsein voor de bouw te geven. “Ik ben een waanzinnig trots en blij meisje op dit moment.”

Het pand, dat voorheen bekend stond als dag- en nachtopvang ‘t IJ, van de doorstroomvoorziening (DSV) was hard toe aan vernieuwing. Het voormalige gebouw was verouderd en de technische staat matig. Ook de inrichting sloot niet meer aan bij de wijze waarop dak- en thuislozen het beste ondersteund kunnen worden. “De oude voorziening paste niet meer bij de bewoners”, aldus Lieke Jansen. “En dat is iets wat we natuurlijk wel willen. Daarom is er gekozen voor nieuwbouw.”

In de toekomst zullen thuis- en daklozen niet meer op stapelbedden in een slaapzaal slapen, maar in kamers van één of twee personen. “Hierdoor is er meer rust en ruimte voor iedereen waardoor mensen beter op kracht kunnen komen en sneller stappen kunnen zetten naar herstel.” Net als in de oude situatie is er in de reguliere opvangruimte voor 40 mensen en zijn voor de winteropvang 20 plekken beschikbaar. In het ontwerpproces zijn de medewerkers van de DSV intensief betrokken. Ook de cliëntenraad heeft meegedacht over het ontwerp. Halverwege 2022 zou het nieuwe pand klaar moeten zijn voor gebruik.

Wethouder Miriam Haagh is heel trots op hoe de nieuwe doorstroomvoorziening gaat worden. “Dit hier is vandaag de mooiste plek van Breda, omdat iedereen weet wat hier staat te gebeuren. Ik ben waanzinnig trots en een heel blij meisje op dit moment”, aldus de wethouder. “We hebben het in Breda heel goed geregeld voor onze thuis- en daklozen. Er kunnen hier mensen uit heel de regio terecht die geen thuis hebben.”

In het originele plan zou een deel van het gebouw niet gesloopt worden, zodat dak- en thuislozen ook tijdens de sloop en nieuwbouw aan de Slingerweg terecht zouden kunnen. Maar dit plan was door de coronarichtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden, niet meer haalbaar. Dak- en thuislozen kunnen daarom tijdelijk aan de Riethil terecht. Die locatie zal open blijven voor dak- en thuislozen totdat het nieuwe pand aan de Slingerweg in gebruik kan worden genomen.

In de doorstroomvoorziening worden per jaar zo’n 200 tot 250 mensen opgevangen. Halverwege 2022 streeft de gemeente Breda het nieuwe pand in gebruik te nemen.