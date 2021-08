Onderzoeksrapport Curio: ‘Opleiden mbo’ers levert West-Brabant veel geld op’

BREDA – Dat het mbo van groot belang is voor de economie blijkt dagelijks uit de schaarste aan ambachtelijk personeel. Minder bekend is wat het investeren in mbo-onderwijs daadwerkelijk oplevert. De beroepsopleider van de regio West-Brabant, Curio, heeft het bureau LBPL onderzoek laten doen. En de uitkomst was positief: Een investering van 1 euro levert in deze regio minimaal 2,80 euro op.

“Mbo-instellingen leiden op voor belangrijke beroepen. Alleen krijgen ze niet altijd de maatschappelijke waardering”, aldus Curio. De mbo-instelling in West-Brabant heeft bureau ‘LPBL economisch advies’ laten onderzoeken wat de maatschappelijke en economische waarde van het mbo in haar regio is. De feiten en cijfers tonen het aan: “mbo is van onschatbare waarde.” Iedere geïnvesteerde euro levert namelijk minimaal 2,80 euro op.



“We zijn blij met deze conclusie. We waren hier al langer van overtuigd, maar hebben het nu ook onderbouwd met cijfers”, stelt Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio. “Het belang van het mbo is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Niet alleen door de tekorten aan vakmensen die met hun hoofd en handen werken. Ook inspanningen met gezamenlijke, landelijke activiteiten zoals de opening van het mbo-schooljaar en de Skills-vakwedstrijden dragen daar aan bij. En nu maken we het ook bedrijfseconomisch zichtbaar. Of dit ook voor andere regio’s geldt kan ik niet zeggen, maar lijkt me wel aannemelijk.”

Kosten

Ieder jaar starten zo’n 6.000 studenten een mbo-opleiding bij Curio. Afhankelijk van het niveau van de opleiding komt gemiddeld 25 procent van de studenten uit een risico-gezin. Hoe meer problemen zich binnen een gezin afspelen, hoe hoger de maatschappelijke kosten oplopen. Door het volgen van een mbo-opleiding en die succesvol af te sluiten, doorbreken jongeren dit patroon. Het met succes volgen van een mbo-opleiding leidt niet alleen tot een grotere kans op werk en een hogere productiewaarde tijdens het werkzame leven. Het zorgt ook voor minder beroep op sociale voorzieningen, een lagere kans op belanden in de criminaliteit en een betere fysieke en mentale gezondheid en welzijn. “Voor de maatschappij leidt het volgen van een mbo-opleiding dus tot een sterke daling in maatschappelijke kosten voor uitkeringen, alternatieve scholing, zorgkosten en veiligheid.”