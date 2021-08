Buurtcamping Hoge Vucht feestelijk geopend

BREDA - De buurtcamping in Hoge Vucht werd vandaag om 16.00 uur geopend. Sportterrein Kadijkje is omgetoverd tot kampeerterrein waar iedereen uit de buurt welkom is.

Drie dagen lang, vanaf vandaag tot en met 29 augustus, wordt het sportterrein Kadijkje omgetoverd tot een gemoedelijke camping. Deze wordt bewoond door mensen uit de buurt. Op de buurtcamping is iedereen welkom en is iedereen gelijk. Of je rijk, arm, groot of klein bent maakt niets uit.

De organisatoren laten weten dat een belangrijk punt het ontstaan van nieuwe vriendschappen en verbindingen is. Dit versterkt de buurt, ook na afloop van de camping. Voorgaande jaren tonen dat aan.



Foto: PERRY ROOVERS

Genoeg te doen

Er is tijdens deze drie dagen genoeg te doen. Om 14:00 uur begonnen de mensen met het opzetten van de tenten en waren er enkele activiteiten voor kinderen. Om 16:00 uur ging de buurtcamping officieel open. Al vrij snel hierna volgde een drumsessie. Later wordt er nog samen gegeten, wordt er een kennismakingsspel gedaan en is er een kampvuur.

Verder zijn er de overige dagen meerdere spellen, sporten en gezamenlijke eetmomenten. Het volledige programma kun je hier vinden.



Foto: PERRY ROOVERS