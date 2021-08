AniCura Dierenziekenhuis Breda bouwt aan splinternieuwe locatie

BREDA - De bouw van een nieuw hypermodern dierenziekenhuis aan de Noordelijke Rondweg in Breda is in volle gang. Eind februari 2022 verhuist AniCura Dierenziekenhuis Breda (de Bouverije), de grootste dierenkliniek van de regio, daarnaartoe. Door de vragende groei naar kwalitatieve dierzorg in Breda voldoet de huidige locatie aan de Oosterhoutseweg niet meer aan de actuele wensen.

De nieuwe hoofdlocatie biedt uitgebreide kwaliteitszorg voor dieren: van de jaarlijkse gezondheidscheck en vaccinatie en het reguliere consult tot zeer moderne apparatuur voor het stellen van diagnoses en voor het uitvoeren van geavanceerde operaties. Met 700m2 vloeroppervlakte, vijf behandelkamers, drie operatiekamers, een CT-ruimte en een intensive care-opvang is het AniCura Dierenziekenhuis de Bouverije de grootste in de regio Breda.

Honden en katten gescheiden

“De nieuwe hoofdvestiging is bovenal een zeer dier- en klantvriendelijke omgeving”, vertelt Frank Schellekens, praktijkmanager bij AniCura Dierenziekenhuis Breda. “Zo hebben we een aparte ingang en wachtkamer en gescheiden behandelkamers voor honden en katten om het bezoek aan de dierenarts zo fijn mogelijk te maken. Baasjes kunnen naast de normale dierzorg zoals de jaarlijkse vaccinaties en de gezondheidscontrole ook de uitgebreide zorg die je krijgt in een ziekenhuis voor mensen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan orthopedie, chirurgie, kijkoperaties, interne geneeskunde, het maken van röntgenfoto’s en tandheelkunde. Zowel honden, katten en konijnen kunnen bij ons terecht alsook bijzondere dieren, zoals vogels, knaagdieren en reptielen.”



De verhuizing heeft geen gevolgen voor de overige AniCura-vestigingen in Breda. De locaties Pieternel Koomansstraat, Heksenakker, Ginnekenweg en de Liesboslaan blijven gewoon open.