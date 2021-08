Weerbericht Breda: ‘Rustig augustusweer met flink wat zon’

BREDA - Echt zomers is het komende dagen niet. Maar wel is het prima weer om buiten te zijn. Het is vrij zonnig en droog, met af en toe bewolking. Het wordt 19 tot 22 graden en in de avond is kans op een enkele bui.



Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog, al verschijnen er ook wat hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. De zon schijnt met zonkracht 5. Daarmee is ze niet zo krachtig als op zonnige dagen juni en juli, maar zonder zonnebrandcrème kan je midden op de dag toch al na 20-40 minuten verbranden. De maxima komen uit tussen 19 en 23 graden.

Vanavond en in de nacht naar woensdag blijft het droog met brede opklaringen en wat velden hoge bewolking.

Woensdag start droog en zonnig. In de loop van de dag neemt vanuit het noorden de bewolking toe, maar de zuidelijke helft van het land heeft waarschijnlijk nog wel een vrij zonnige middag. Het blijft op de meeste plaatsen droog en met 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden is het prima weer voor buitenactiviteiten. In de avond kan in het noorden een enkel buitje vallen. Donderdag is er veel bewolking en trekt een aantal buien van noord naar zuid over het land. In de middag is er ook af en toe ruimte voor de zon. Er waait een frisse noordenwind en op veel plaatsen wordt het niet warmer dan 19 graden.

De dagen daarna blijft de wind uit het noorden waaien. Er is dagelijks kans op een paar buien, maar ook ruimte voor de zon. De maxima komen uit op 18-21 graden.