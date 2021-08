Bijenhoudersgilde zet deuren open tijdens Imkerijdag Teteringen

BREDA - Op zaterdag 28 augustus is de open imkerijdag van het bijenhoudersgilde St. Ambrosius Teteringen/Breda. Wie benieuwd is naar de activiteiten van het gilde, is die dag van harte welkom op het parkeerterrein van de Jumbo.

Dit gilde is opgericht op 22 oktober 1717 en heeft ruim 30 actieve leden. “Het bijenhouden werd vroeger alleen beoefend door boeren en tuinders. Tegenwoordig is het veel meer een hobby en vinden we het belangrijk om de belangen te behartigen van de aangesloten leden”, legt de organisatie uit.

Leden kunnen deelnemen aan cursussen voor beginners en gevorderden. “Daarnaast stimuleren we aanplant van honing- en stuifmeelgevende gewassen (drachtplanten). Ook geven we voorlichting aan ieder die belangstelling heeft in het leven van de bijen.”

Leden van het gilde zijn 28 augustus speciaal voor de open Imkerijdag actief op het parkeerterrein van de Jumbo. Bezoekers zijn welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.