Breda realiseert nieuw stadspark van twee hectare op ‘t Zoet

BREDA - Breda gaat een (tijdelijk) stadspark ontwikkelen op ‘t Zoet. Op het voormalig CSM-terrein wordt een terrein van twee hectare ingericht als park. Komende periode zal daarvoor een grote hoeveelheid zand naar de locatie worden gebracht, waarna het inzaaien en inplanten in het najaar kan gebeuren.

Het park komt te liggen bij de zogenaamde ‘Bietenbak’. Die grote betonnen bak langs de Markkade zal volgende week gevuld worden met zand. In een brief aan de gemeenteraad licht wethouder De Beer het plan toe. “De bietenbak – de grote betonnen bak langs de Markkade – heeft een gunstige ligging ten opzichte van de zon en om hier een leuke en prettige verblijfsplek te maken, wordt deze gevuld met zand. Ook worden boomstammen neergelegd als zitgelegenheid.” Voor de bietenbak komen drie grote picknickbanken te staan in de vorm van de Bredase kruizen. “Delen van het terrein die erg ongelijk of onveilig zijn worden afgedekt met heuveltjes van grond die worden ingezaaid en aangeplant om een meer groene aankleding te laten ontstaan.”

Het stadspark wordt omheind met een hekwerk, om te voorkomen dat mensen onveilige delen van het 26 ha grote terrein betreden. Het hekwerk en de heuveltjes worden momenteel aangelegd. Het zand voor de bietenbak (circa 6.000 m3) wordt per schip aangevoerd. Vanaf dinsdag 31 augustus t/m donderdag 2 september lossen twee schepen dagelijks elk 1.000 m3 zand. Dit zand wordt met een transportband over de Markkade in de bietenbak gestort. Het inzaaien gebeurt begin september en het planten van bomen en struiken is pas in het najaar mogelijk.

Als het aan de wethouder ligt, zal er ook horeca in het nieuwe stadspark komen. “We voeren op dit moment ook gesprekken met verschillende partijen uit Breda om te onderzoeken of op de locatie tijdelijke kleinschalige horeca en bijbehorende voorzieningen geëxploiteerd kunnen worden.”

‘t Zoet

Breda heeft de afgelopen maanden al regelmatig ‘kennis kunnen maken’ met ‘t Zoet. Het terrein van 26 hectare, dat bij velen bekend is als het voormalige CSM-terrein, is in 2020 gekocht door de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant. Het moet een plek gaan worden waar onder andere water, wonen, werken en leisure een plek krijgen. Maar voor het zover is, worden er diverse tijdelijke initiatieven georganiseerd. Zo kunnen Bredanaars er rondleidingen krijgen, en werd het festival Bij ons in Breda er georganiseerd.