Bredase Robert heeft een passie voor oldtimers: ‘In zo’n auto geniet je echt’

BREDA - Een passie voor oude auto’s. Veel Bredanaars hebben het, en de 27-jarige Robert Dalderup is er één van. Tijdens de start van corona kocht hij een oude Mercedes die hij eigenhandig opknapte. “In zo’n auto rijden is echt intens genieten.”

Oldtimers staan een beetje bekend als een hobby van vooral wat oudere mensen. En dat verbaast Robert niet zo. “Het is een kostbare hobby, waar je ook nog eens best wat tijd in moet steken”, legt hij uit. Zelf had hij er ook de tijd en het geld niet voor over, tot corona om de hoek kwam kijken. “Ik heb oude auto’s altijd prachtig gevonden. Toen mijn vriendin en ik vanwege corona toch niet op vakantie zouden kunnen, hebben we besloten een oldtimer te kopen.” Het werd een Mercedes. Zo’n drie maanden lang klusten de twee eraan om hem rijklaar te maken. “Mijn vriendin is meer van de details, en ik van het echte kluswerk. Daar heb ik helemaal geen opleiding voor gehad. Maar met video’s kijken en forums lezen kom je een heel eind!”

Samen met zijn vriendin neemt Robert de auto vaak mee voor een ritje. “Ik vind het echt intens genieten,. Het voelt een beetje als een tweede woonkamer, maar dan zonder de afleiding van je telefoon. Je hebt goede gesprekken, geniet van de auto en komt op plekken waar je nooit geweest bent.” Sinds Robert in zijn opvallende oldtimer door Breda rijdt, wordt hij regelmatig aangesproken door omstanders die meer willen weten. “Je trekt enorm veel bekijks, daar moest ik wel aan wennen. Ook willen mensen ermee op de foto of hem een keer lenen. Zo ontstond het idee om er een bedrijfje van te maken.”

Samen met Koen Goos van autobedrijf Goos aan de Rijsbergseweg en zijn vriendin Moniek startte Robert met ‘Oldtimer Breda’. Mensen kunnen er oldtimers huren voor bijvoorbeeld een trouwdag of een evenement, of om mee op de foto te gaan. Ook wordt een Volkswagen Kever verhuurd voor dagjes weg. “We hebben inmiddels vier oldtimers. Voor ons is niet eens perse het doel om winst te maken. We willen vooral deze hobby financieren. En oldtimers bereikbaar maken voor alle Bredanaars. Want tussen van oude auto’s houden en een oldtimer kopen zit nogal een stap. Wij bieden mensen de middenweg!