Eindelijk weer autorally’s in Breda

BREDA - Autorally’s hebben door corona lange tijd niet door kunnen gaan, aangezien juist ook het samenkomen van de deelnemers er een belangrijk onderdeel van is. Maar binnenkort kunnen autoliefhebbers hun hart weer ophalen met de nieuwe Rally van Oldtimer Breda én de BLR van de Lions Club.

De rally van Oldtimer Breda is nieuw in de ‘rally-kalender’. Op zondag 29 augustus zullen zo’n dertig equipes een prachtige rondrit in de regio Breda en omstreken doen. “Ik heb zelf ook al vaker meegedaan aan een rally, dus ik weet bij het organiseren wel een beetje waar ik op moet letten”, vertelt Robert Dalderup enthousiast. “Er komt veel bij kijken, maar ik heb er vooral enorm veel zin in. De sfeer op zo’n dag begint al wanneer die auto’s de parkeerplaats op komen rijden. Iedereen met een oldtimer heeft zijn eigen verhaal, en ik vind het geweldig om al die verhalen te horen.” Tijdens de rally, die niet competitief is maar meer gezien moet worden als een toertocht, wordt bovendien geld opgehaald voor een goed doel: Stichting Open Door. Dat is een goed doel waar Robert persoonlijk bij betrokken is. “Mijn familie is erg nauw betrokken bij deze stichting, zij hebben het initiatief genomen om een woonvoorziening te bouwen voor mijn nichtje en de andere bewoners. Ze gaan nu een tweede huis realiseren, OpenDorp, en daar willen we graag een bijdrage aan leveren met deze rally.”

BLR

Op de tweede zondag van september staat ook een rally gepland. Namelijk de 14e editie van de Rally van Lionsclub Breda Host. Die wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de ASC De Baronierijders. “De BLR is een puzzelrit voor auto’s over mooie stuurweggetjes in West Brabant”, aldus de organisatie. Ooit is de BLR begonnen voor klassieke auto’s en cabrio’s, maar de inschrijving staat inmiddels ook open voor andere auto’s. Elk jaar nemen rond de 70 equipes deel. Naast de deelnemers een leuke dag bezorgen, is het doel ook om geld in te zamelen voor een lokaal goed doel. Dit jaar is dat stichting het Annahuis, gevestigd aan de Haagweg in Breda. Dat is in 1994 ontstaan en is zowel buurthuis, ontmoetingscentrum als inloophuis.