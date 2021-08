College wil ruim een halve ton extra uittrekken voor vrijwilligers

BREDA - De burgemeester en wethouders in Breda willen ruim een halve ton extra uittrekken om het lokale ‘vrijwilligersklimaat toekomstbestendig, goed en duurzaam’ te maken. Dat staat in het plan van aanpak ‘Vrijwilligen in Breda 2022-2024’.

In Breda zijn zo’n 70.000 vrijwilligers actief. Daarnaast zijn er binnen Breda ongeveer 1700 organisaties die werken met vrijwilligers. ‘’Inwoners die zich ten behoeve van anderen of de samenleving inzetten zijn onmisbaar voor de Bredase samenleving’’, vindt het college. ‘’Vrijwilligers en actieve burgers dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten, dorpen en steden.’’

Werkveld en verbeteringen

Na nauw optrekken met het werkveld, is geconstateerd dat heel veel erg goed gaat. Dit is mede te danken aan de ondersteuning van MOOIWERK, een non-profit organisatie. Toch wil het college op een paar speerpunten inzetten. Zo willen ze inzetten op een betere waardering van vrijwilligers, flexibiliteit in vrijwilligerswerk en wil men gedachten uitwisselen met en leren van elkaar. Daarnaast staat het behouden, binden en werven van vrijwilligers ook centraal.

Hiervoor is het noodzakelijk een groter budget te realiseren. Op dit moment is er elk jaar 475.000 euro beschikbaar voor de Bredase vrijwilligers. Dat is echter niet voldoende om werk te maken van de extra steun die de vrijwilligers graag zouden krijgen. Daarom stellen de burgemeester en wethouders voor om 55.000 euro extra geld uit te trekken. De raad moet hiermee nog akkoord gaan, maar dat lijkt slechts een formaliteit.