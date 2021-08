Mondiaal Centrum pakt uit met concert speciaal voor buurbewoners Boeimeer

BREDA – In Boeimeer is morgen om 14:00 uur een gratis middagconcert voor de buurtbewoners. Aangezien het bestuur van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) de goede relatie met de buurtbewoners van de wijk Boeimeer zeer op prijs stelt, doen ze graag wat terug. Dit doen zij morgen dus middels een gratis concert.

Programma

In het voorprogramma treedt de band Skykey & The Midsummer Man Op. Dit is een beginnende band met vijf leden. Ze spelen zowel klassieke- als popmuziek. Op de achtergrond zweeft de muziek van de band mee tussen chamberpop, indierock en folk. “Laat je geest meenemen in onze levendige verhalen en til je voetjes van de vloer als je onze swingende ritmes in chamberpop, indierock en folk hoort,” omschrijft de band zelf haar muziek.

Hierna treden (Boliviaans Nederlands) en (Chileens) als duo op in hun nieuwe programma: ‘Un Amor Revolucionario’. Zij spelen Latijns-Amerikaanse folklore liedjes over revolutionair liefhebben.

Het concert is volledig gratis. Het MCB-bestuur heeft wel het verzoek aan de flatbewoners om op hun balkon te blijven. Voor de overige buurtbewoners de vraag om aan de hand van de op het grasveld aangebrachte stippen de anderhalve meter maatregel in acht nemen. Op het grasveld is voor ongeveer 100 bewoners uit de buurt plaats.