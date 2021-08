Duurzaamheid staat centraal bij kringloopwinkel Parels Breda

BREDA - Kringloopwinkel Parels Breda is nu bijna een jaar geopend in de Houtmarkt in Breda. De winkel is voor een groot deel gevuld met producten van Vindingrijk. Maar ook met andere producten wordt duurzaamheid er gestimuleerd. Zo vind je er bijvoorbeeld ok de gerecyclede producten van STEK.

In september 2020 opende Parels Breda de deuren in de Houtmarkt. De kringloopwinkel combineert tweedehands artikelen met retro producten en circulaire spullen. Het assortiment is dan ook wisselend.

Een groot deel van de producten in de winkel komt van Kringloopwarenhuis Vindingrijk. Vindingrijk werkt met en voor mensen die moeite hebben met de reguliere arbeidsmarkt. Zij geven de binnengekomen spullen met hun enthousiasme en creativiteit een tweede leven. Alle ‘pareltjes’ komen in de etalage bij Parels. De meeste spullen kosten tussen de 10 en 30 euro. Een deel van het assortiment is ook te vinden in de webshop. Wie ook zijn spullen wil doneren aan Parel, kan ze inleveren bij het milieustation of Vindingijk.



Parels stelt ook plaatselijk geproduceerde en duurzame producten tentoon. Dat doet de zaak als stimulans voor de Bredase duurzame economie. Zo liggen er nu bijvoorbeeld laptoptassen, gemaakt van gebruikt textiel. Binnenkort kun je gerecyclede producten van STEK bewonderen, gemaakt van afgekeurde legertenten en jute koffiezakken.

Circulaire Tafel



Parels zet erop in om naast een winkel ook een plek van ontmoeting en inspiratie te zijn. Een plek waar mensen samenkomen en zich inzetten voor een duurzaam en circulair Breda. “Spreekt dit je aan? Heb je een idee of misschien al een product ontwikkeld dat hieraan kan bijdragen? Wil je duurzaam ondernemen? Doe dan mee aan de ‘circulaire tafel’!”, laat Parels weten. “De Circulaire Tafel is dè plek voor vragen, ideeën, workshops en bijeenkomsten over circulariteit. Hier vinden gelijkgezinden elkaar en inspireren ze elkaar. Er worden lezingen, bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld aan een avond over verpakkingsvrij ondernemen, een plantenruildag, een lezing over ont-spullen, een workshop circulair bouwen, upcyclen of een stadsjutterwandeling.”



Bezoek de circulaire inloopmomenten aan deze tafel op woensdagen en vrijdagen tussen 14.00 en 17.00 uur.