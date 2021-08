De insecten en planten van de stad ontdekken: Natuurexcursies door Breda

BREDA - Goed nieuws voor de natuurliefhebbers in Breda, zij kunnen namelijk op natuurexcursie. Deze worden geleid door echte ecologen. De excursie is voor zowel beginners als gevorderden.

Bij steeds meer projecten binnen Breda speelt natuur een belangrijke rol. Om te zien hoe de natuur binnen de stad zich zal ontwikkelen kun je mee op een natuurexcursie binnen de stad. Nemen bepaalde plan- en diersoort af of juist toe? Op de Bredase excursie voor natuurliefhebbers kun je er meer over leren.

De excursies worden aangeboden door het Europese Groende Kadesproject. Deze excursies zijn voor zowel de doorgewinterde natuurliefhebber als de beginners.



De excursies

Er zijn drie verschillende soorten excursies om je voor aan te melden. Allereerst is er de insectenexcursie op 3 september tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Tijdens deze excursie kom je meer te weten over bijvoorbeeld de vlinders en bijen in de stad, maar ook veel andere insecten.

Op 5 september is er een stadsplantenexcursie tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Tijdens deze excursie kom je meer te weten over de planten in de stad. Er zullen ook vraagstukken behandeld worden zoals: waarom muurplanten op een muur groeien of waarom er in de stad andere planten dan in de stad.

Tot slot is er nog een vissencursus, deze vindt op 11 september plaats in combinatie met theorie. Deze zal 10:00 uur en 16:00 uur plaatsvinden. Op 1 oktober is er enkel een excursie, deze is van 19:00 uur tot en met 21:00 uur. Hier kom je meer te weten over de vissen in de Bredase singels.







Aanmelden is noodzakelijk en kan op gasthuisvelden@breda.nl. Een week voorafgaand aan de activiteit ontvang je informatie over het startpunt. Max aantal deelnemers: Insectenexcursie: 25 - Stadsplantenexcursie: 25 - Vissencursus: 15.