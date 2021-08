Kaartverkoop Brakkenfestival van start: Ruimte voor ‘slechts’ 150 kinderen

BREDA - De kaartverkoop voor het Brakkenfestival is van start gegaan. Kinderen die het festival niet willen missen, moeten er snel bij zijn. Er is dit jaar tijdens de kleinste editie ooit namelijk maar ruimte voor 150 kinderen.

De kaartverkoop voor het festival is vandaag om 09.00 uur van start gegaan. Normaal gesproken vermaakt het Bredase Brakkenfestival met gemak ruim 1000 kinderen op één dag. Dit jaar zullen er tijdens het Brakkenfestival ‘slechts’ 150 kinderen welkom zijn. Daarmee is het de kleinste editie sinds de start van het festival in 1988. Toch kijkt de organisatie met enthousiasme uit naar deze unieke editie. “Het is kleiner dan ooit, maar niet minder leuk.”

Deelnemers

Het Brakkenfestival vind plaats op 25 september van 10.00 uur tot 16.00 uur bij Buurthuis Gageldonk. Er is ruimte voor maximaal 150 kinderen van 4 tot en met 12 jaar, die deelnemen aan verschillende activiteiten. Kaarten zijn te koop via de ticketshop.