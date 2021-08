Goed nieuws voor mensen met hooikoorts: pollenseizoen bijna voorbij

BREDA - Het hooikoortsseizoen 2021 zit er bijna op. De meeste grassen en kruiden zijn uitgebloeid. Dat meldt Weeronline.nl. Momenteel veroorzaakt de bijvoet regionaal nog wel klachten en in september kan de alsemambrosia lokaal nog ernstige klachten veroorzaken. Dit kruid verspreidt plaatselijk zeer sterk allergeen pollen en kan ernstige klachten veroorzaken. Dat meldt Weeronline.nl

Volgens de pollenplanner van Wageningen University begint deze week de bloeiperiode van alsemambrosia. De bloeipiek wordt verwacht rond 10 september. De alsemambrosia wordt vooral vaak aangetroffen bij vogelvoederplaatsen. Ook in bermen, op bouwterreinen en op akkers kan alsemambrosia voorkomen.

Het weer is volgens de verwachting van Weeronline de komende tijd licht wisselvallig. Een noorden- tot noordoostenwind voert soms wolkenvelden en enkele buien aan, maar er zijn ook lange droge perioden. Soms verlopen meerdere dagen op rij droog.

De Alsemambrosiapollen zijn licht en kunnen onder bepaalde omstandigheden honderden kilometers door de lucht afleggen. De noorden- tot noordoostenwind voert vaak schone lucht aan, maar Alsemambrosiapollen uit Oekraïne en Wit-Rusland kunnen ons land mogelijk komende week bereiken via Duitsland en Denemarken. Hoge pollenconcentraties zijn echter in Nederland niet op grote schaal te verwachten. In de directe omgeving van Alsemambrosiaplanten kan de pollenconcentratie wel heel sterk oplopen.

Klimaatverandering

Door het opwarmende klimaat zullen de condities voor de Alsemambrosia in Nederland steeds gunstiger worden. De belangrijkste bloeiperiode van de ambrosia, in augustus en september, is sinds het begin van de vorige eeuw 1,7 graden opgewarmd.

Hoge temperaturen laat in het seizoen vergroten de kans dat de planten tot zaadzetting komen. Een enkele plant kan 3000 tot 4000 zaden produceren dat 40 jaar kiemkrachtig blijft. Het aantal plaatsen waar ambrosia voorkomt neemt al jaren toe.