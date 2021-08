Acht rijbewijzen ingevorderd op de A16

BREDA - Bij een snelheidscontrole op de A16 bij Breda heeft de politie afgelopen weekend acht forse overtredingen geconstateerd. De bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren.

De verkeerspolitie controleerde afgelopen weekend op verschillende snelwegen de snelheid van het verkeer. Bij die controles werden twaalf zeer forse overtredingen geconstateerd.

Op de A16 werd bij maar liefst acht bestuurders een snelheid boven de 50 kilometer per uur gemeten. Wie harder rijdt dan 50 kilometer per uur boven de limiet, moet zijn rijbewijs inleveren. Ook op de A59 en A4 werden forse overtredingen geconstateerd. Daar moesten in totaal vier bestuurders hun rijbewijs inleveren. In totaal ging het dus om twaalf ingevorderde rijbewijzen.