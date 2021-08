Na drie weekenden feest moet Oostkust de deuren weer sluiten: ‘Heel zuur’

BREDA - Het moest dé nieuwe hotspot van Breda worden: Oostkust aan de Bavelse Berg. Maar na een aantal succesvolle weekenden en positieve reacties van bezoekers, moet Oostkust de deuren nu gesloten houden

Een aantal maanden geleden werd de droom van festivalorganisatoren en horecaondernemers Billy Zomerdijk, Maarten Lammertink, Farid Bicane en Mauro Boer werkelijkheid. Toen opende hun 2200 vierkante meter grote evenementenlocatie bij Breepark. Ieder weekend zouden Bredanaars bij ‘Oostkust’ van een festival of concert moeten gaan genieten. Maar na drie succesvolle weekenden, spat de droom van het viertal nu (voorlopig) uiteen.

“In twee maanden hebben we een plek gebouwd waar ons hart sneller van ging kloppen”, laat Mauro Boer, één van de initiatiefnemers weten. “Op dit plekje konden we na al die tijd elkaar eindelijk weer in de armen vliegen. En dat gebeurde dan ook.” De mannen vroegen de vergunningen aan en na het doorlopen van het proces restte hen alleen nog een akoestisch onderzoek. Omdat dit onderzoek enkele tijd op zich liet wachten, mocht Oostkust al ‘gedoogd’ open.

Maar door problematiek rondom een milieuvergunning en klachten vanuit de buurt, moet de evenementenlocatie nu voorlopig de deuren tóch dichthouden.

Mauro, Billy, Farid en Maarten hebben inmiddels uitvoerig contact gehad met de gemeente. ‘’We hadden gehoopt dat zij het vergunningsproces snel met ons konden doorlopen, maar het tegendeel blijkt waar. Het is zuur dat we voorlopig geen vergunning lijken te krijgen.”

De komende tijd zal het dus stil blijven bij Oostkust. “Op dit moment kunnen we niet veel doen”, laat Mauro weten. “Maar gelukkig is er wel wat hoop. Breepark werkt er namelijk hard aan om z’n vergunning te verbreden, zodat ons stukje terras tóch is ingetekend als zodanig. Wanneer dit kloppend is hebben we hopelijk wél zicht op legalisatie en kunnen we misschien toch nog gaan draaien.”

Politiek

Ook vanuit de Bredase politiek is er op het nieuws over Oostkust gereageerd. Eddie Förster (VVD) en Patrick Smans (D66) maken zich zorgen over de huidige situatie. Daarom hebben zij onlangs vragen gesteld aan het college. “Afgelopen weekend hebben we met #unmuteus gezien hoe groot de behoefte is aan beleving. Als er 12.000 mensen in een stadion kunnen, moeten we toch ook een manier kunnen vinden om wat voor 750 mensen in de buitenlucht te laten organiseren? Als Breda moeten we blijven meedenken in wat er wél kan en Breepark leent zich qua locatie uitstekend voor deze kleinschalige evenementen en de broodnodige beleving die mensen zo missen”, aldus Patrick Smans. “Breda snakt naar evenementen en ik roep het college dan ook op om te kijken hoe kleinschalige evenementen mogelijk kunnen worden gemaakt op specifieke locaties in de stad”, aldus VVD’er Eddie Förster. “Dat moet alleen wel in goed overleg en met respect voor omwonenden.”