Bredase stichting HomePlan is harder nodig dan ooit

BREDA - Al bijna 25 jaar bouwt het Bredase stichting HomePlan huizen in Afrika en Zuid-Amerika voor de allerarmsten van de wereld. En juist nu is de stichting harder nodig dan ooit. “Corona heeft niet alleen veel invloed op de gezondheid in arme landen, maar ook de economische gevolgen zijn enorm. Met HomePlan zetten wij ons in voor de allerarmsten van de wereld”, legt Renée Rietkerken uit.

Een huis hebben om in te wonen. Voor bijna alle Bredanaars is dat vanzelfsprekend. Maar voor de allerarmsten van de wereld is dat het zeker niet. De Bredase Stichting HomePlan wil daar verandering in brengen, en zet zich in voor de realisatie van goede woningen voor arme mensen op het platteland van Afrika en Zuid-Amerika.

25 jaar

Volgend jaar bestaat HomePlan 25 jaar. In die tijd heeft de stichting al ruim 4000 woningen gebouwd in Afrika en Zuid-Amerika. Dat begon allemaal bij de Bredse vastgoedondernemer Jan Tebbe van het villabouwbedrijf Livingstone/eigenaar van een villabouwbedrijf. Hij reisde veel en zag hoe de armste mensen leefden zonder een dak boven hun hoofd. “Toen besloot hij zich voor hen in te gaan zetten. En dat deed hij op een manier die voor hem logisch was: Met huizen.”

De waarde van een goede woning is niet te onderschatten, stelt Rietkerken. “Wij bouwen tweekamer woningen voor de allerarmsten van de wereld. Zo’n huis heeft een enorm positieve invloed op de levens van die mensen.” Zo voelen zij zich veiliger, omdat de deur eindelijk op slot kan. Zijn ze beter bestand tegen de weersomstandigheden. Ze zijn gezonder, omdat hun woning van veilige materialen is gemaakt. En ze hoeven geen stress te hebben over waar ze die nacht zullen slapen. “Wie geen goede woning heeft, is daar heel de dag mee bezig. Door deze mensen een nieuw thuis te geven, krijgen ze de ruimte om zich te gaan ontwikkelen en écht positieve stappen te zetten. Een nieuw huis is dus veel meer dan alleen een dak boven je hoofd.”

Onderzoek

Regelmatig laat stichting HomePlan onderzoek doen naar de effecten van hun inzet in de arme gebieden. “We vinden het heel belangrijk dat iedere euro goed besteed wordt, en willen dus graag weten hoe we ons werk beter kunnen doen. Mede vanuit zo’n onderzoek zijn we ook gestart met het bieden van hulp op andere manieren. Zo zijn we onlangs gestart met het aanbieden van bouwtrainingen aan kwetsbare werkloze jongeren uit Wasbank, Zuid-Afrika. Zij leren een vak en kunnen daarna als bouwvakker aan de slag in onze huizenbouwprojecten en werken aan een betere toekomst. Ook zijn we na de eerste lockdown vorig jaar, toen bleek dat veel mensen niet meer genoeg te eten hadden, gestart met de aanleg van moestuinen. Inwoners verbouwen nu zelf groente en kunnen eten uit eigen tuin.”



Trots

Renée is enorm trots op het werk van de stichting. “Ik werk er nu zelf een jaar, en geloof enorm in onze werkwijze en integriteit. We werken heel nauw samen met de lokale bevolking, en zorgen ervoor dat iedere euro écht op een goede plek terecht komt.”

Om al dit werk te kunnen doen, is HomePlan afhankelijk van donaties. Wie HomePlan wil steunen, kan dus het beste een donatie doen. Dat kan via www.homeplan.nl. Op die site vind je ook meer informatie over de projecten van HomePlan.