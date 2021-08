Kermisseizoen gemeente Breda officieel van start: Ulvenhout geniet als eerst

ULVENHOUT - Kermisfanaten kunnen hun hart weer ophalen in de gemeente Breda. Vandaag is namelijk de Ulvenhoutse kermis van start gegaan. En daarmee is het kermisseizoen officieel van start. Tot en met eind oktober kunnen bezoekers nog in de botsauto’s, suikerspinnen eten en een gokje wagen op kermissen in de gemeente.

De kermis in Ulvenhout is een gezellige, kleinschalige familiekermis en vindt die jaar plaats van 26 augustus tot en met maandag 30 augustus. Iedere dag kunnen mensen een bezoekje brengen tussen 13.00 uur en 23.00 uur. Deze kermis, met van oudsher dorpskarakter staat opgesteld op het grasveld aan de Dorpstraat, nabij Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve in het centrum van Ulvenhout. Jaarlijks bieden steeds zo’n 10 exploitanten vermaak aan de bewoners van Ulvenhout en omgeving. Door de verscheidenheid aan attracties is betreffende kermis bedoeld voor alle leeftijden. Ook dit jaar weer zorgt Stichting Ulvenhout Leeft voor een gezellig kermisterras met een prachtig podiumprogramma.

Kermisliefhebbers hoeven zich de komende maanden niet te vervelen in Breda. Het kermisseizoen is namelijk officieel van start gegaan. Vandaag om 13.00 uur werd de kermis in Ulvenhout geopend. De eerstvolgende kermis in de gemeente vindt plaats van 17 tot en met 20 september in Prinsenbeek. Daarna kunnen kermisfanaten hun hart ophalen in Princenhage. Van 23 toten met 26 september vindt daar de kermis plaats. Ook in Bavel is het in september feest; daar vindt de kermis plaats van 24 tot en met 28 september.

De hekkensluiter van het kermisseizoen is de grote najaarskermis op het Chasséveld in het centrum van de stad. Deze staat er van 15 oktober tot en met 24 oktober. Van attracties hoog in de lucht tot veilig op de grond.