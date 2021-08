Groen licht voor tentoonstelling Corso Zundert: Twee dagen lang wagens kijken!

ZUNDERT - Na de verlengde coronamaatregelen zag Stichting Bloemencorso Zundert geen mogelijkheden om een rijdende optocht mogelijk te maken. Het tentoonstellen van de corsocreaties op een terrein was de laatste optie van Stichting Bloemencorso Zundert. Na intensief overleg en samenwerking met de Gemeente Zundert en nauwkeurige aanpassing van alle plannen is dit scenario veilig en vergunbaar gebleken. Nu de vergunning rond is, staat het licht dan ook op groen en kan Zundert zich voorbereiden op een tweedaagse tentoonstelling op zondag 5 en maandag 6 september op het CLTV-terrein in Zundert.

Voorzitter Jos Jochems: “Natuurlijk hebben we alle berichten en meningen op internet en sociale media gezien. Het is geen gemakkelijke opgave geweest voor de stichting, de corso gemeenschap én de gemeente Zundert om een scenario te vinden in deze tijd voor een evenement van deze omvang. We vertrouwen er op dat het tentoonstellen van de wagens binnen de huidige regelgeving recht doet aan de corsobouwers en het publiek op een veilige manier kan laten genieten van al dit moois.”

Bezoekers dienen vooraf een ticket te kopen en een tijdsblok te reserveren. De prijs van het ticket voor het tentoonstellingsterrein is € 7,50. In dit tijdsblok van 15 minuten kan de bezoeker het tentoonstellingsterrein betreden via één van de drie ingangen. De ingangen zullen zijn aan het Oranjeplein, Beekzicht en de Molenstraat. De bezoeker heeft circa 2 uur de tijd om middels looproutes te genieten van al het moois wat Corso Zundert te bieden heeft. Op het tentoonstellingsterrein geldt wel de 1,5 meter regel maar het is niet nodig om een coronatoegangsbewijs te overleggen. Het tentoonstellingsterrein is op zondag 5 september geopend van 13.00 uur tot 21.00 uur en op maandag 6 september van 9.00 tot 21.00 uur.

De kaartverkoop zal starten op zaterdag 28 augustus om 9.00 uur en is te bereiken via www.corsozundert.nl/tickets. Via het ticketsysteem kan optioneel ook een Zonnewijzer worden aangeschaft welke u bij het scannen van uw ticket bij de entreepost mee krijgt. Eventueel is een losse Zonnewijzer ook te koop aan de Corsobalie in het Corso Centrum aan de Industrieweg 3 te Zundert.

Reeds gekochte entree- en tribunetickets voor het afgelaste ‘rijdende evenement’ worden zo snel als mogelijk gerestitueerd. Restitutie vindt uiterlijk plaats op 10 september. Mensen die bij de Corsobalie kaarten hebben gekocht worden apart benaderd door Corso Zundert. Houdt altijd voor de laatste informatie de sociale media en website www.corsozundert.nl in de gaten.