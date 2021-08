Nog één weekje vakantie: minder warm en dagelijks kans op buien

BREDA - Voor de vakantiegangers in eigen land was het tot gisteren nog prima weer. Maar de komende dagen maakt het rustige augustusweer plaats voor een vrij koel en licht wisselvallig weertype. .

Het weer is vanaf vandaag minder geworden. Het is vandaag wisselvallig weer met een mix van zon, wolken en enkele buien. Kortom: het is gematigd zomerweer en met waarden rond 19 graden is het bovendien vrij koel voor de tijd van het jaar. Maxima van 21 graden zijn gebruikelijk voor eind augustus.

Aanhoudende noordenwind



Dit weekend blijft de wind vanuit het noorden waaien en laat het weerbeeld een mix van zon en wolken zijn. Ook is er kans op enkele buien en het wordt 20 ongeveer graden. Zondag wordt het lokaal 21 graden in het zuidoosten van het land.





Na het weekend grote kans op droog weertype



Voor volgende week is de kans groot op overwegend droog weer met regelmatig ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt daarbij rond of net boven de 20 graden.