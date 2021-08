Seuntjens grote man bij simpele overwinning NAC

BREDA - NAC wist gisteren voor de eerste keer dit seizoen drie punten te pakken. Dit deed het in een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag De gevierde man bij NAC was Ralf Seuntjens, hij nam de gehele Bredase doelpuntenproductie voor zijn rekening. Onze fotograaf Peter Visser was ook weer aanwezig en schoot enkele mooie plaatjes.

NAC begon gisteren voortvarend aan het duel met ADO en kwam na drie minuten al op voorsprong. Een goed aangesneden voorzet van Pjotr Kestens belandde op het hoofd van Seuntjens. Hij wist er wel raad mee en kopte binnen.

Het bleek een voorbode op een goede wedstrijd van de routinier. Nog voor rust verdubbelde Seuntjens namelijk de voorsprong waardoor NAC met een 2-0 voorsprong de kleedkamer in kon.



Tweede helft

Na rust ging NAC verder waar het gebleven was, aanvallen en kansen creëren. Kestens en Kosiah kregen beide een goede kans, maar wisten doelman Koopmans niet te passeren. In de 71e minuut werd het feest van Seuntjens compleet. Hij knikte een voorzet van Milan Vanacker achter Koopmans. Hiermee completeerde hij zijn hattrick en gooide de wedstrijd in het slot.

In de slotfase van het duel maakten Sabir Agougil en Quincy Tavares nog hun debuut voor NAC. Voor Tavares was het echter een moment van korte duur, want hij pakte nog een rode kaart.