NAC Street League groeit door naar andere gemeenten: ‘NAC leeft niet alleen in Breda’

BREDA - Het NAC Street league project is al jaren een begrip in Breda, maar NAC leeft niet alleen in de Parel van het Zuiden. Daarom heeft het project zich uit kunnen breiden naar andere gemeenten, waaronder Geertruidenberg. “Wij staan open voor groeimogelijkheden in de randgemeenten.”

Al twaalf jaar lang wordt in Breda de NAC Street League georganiseerd, een maatschappelijke voetbalcompetitie die draait om sportiviteit en respect onder kinderen en jongeren vergroten. De vraag naar dit bijzondere toernooi groeit. Niet alleen in Breda, maar ook in de randgemeenten. Zo doen er aankomend schooljaar in Breda twintig basisscholen en elf basisscholen mee en worden er vanuit Geertruidenberg tien deelnemende teams verwacht. In de randgemeenten wordt het toernooi enkel georganiseerd voor de groepen zeven en acht van de basisschool.

NAC leeft niet alleen in Breda, wat het project ook in randgemeenten tot een succes maakt. “NAC leeft in Geertruidenberg en zal daarom zeker de interesse wekken van de jeugd”, legt Hennie van Kuijk, initiatiefnemers names buurtsportcoach Geertruidenberg, uit. “Het is belangrijk dat de jeugd na schooltijd meer gaat bewegen. Deze competitie, welke meer is dan alleen voetbal, draagt daar zeker aan bij. Wij zijn trots dat Geertruidenberg de eerste gemeente buiten Breda is die van start gaat met de NAC Street League.” Ilse Kleinjan, projectcoördinator NAC Street League sluit zich bij Van Kuijk aan. “NAC Street League leeft in zowel Breda als Geertruidenberg. Ook staat NAC Maatschappelijk open voor groeimogelijkheden in Breda en andere randgemeenten.”

NAC Street League

Elke basisschool of middelbare school kan deelnemen met een eigen team. Het trapveldje uit de wijk wordt dan vervolgens als stadion gebruikt tijdens de thuiswedstrijden. Bij uitwedstrijden gaan de teams naar andere wijken. Per seizoen staan 12 speelrondes – verdeeld over twee seizoenshelften – op het programma.e wedstrijden van de NAC Street League zijn op donderdagmiddag, evenals de NAC Ladies Street League, de competitie voor de meiden.