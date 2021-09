Eerste Nederlandse Formule 1 race in 36 jaar op CM.com Circuit

BREDA/ZANDVOORT - Voor het eerst in 36 jaar vindt er vandaag weer een formule 1 race plaats in Zandvoort. Dat betekent ook de eerste Grand Prix sinds CM.com betrokken is bij het circuit. Iets meer dan een jaar geleden ging het Bredase bedrijf een samenwerking aan.

Op 26 augustus 2020 maakte het Bredase CM.com bekend zich als naamgevend sponsor te verbinden aan Circuit Zandvoort. Het partnerschap was een volgende stap na de bestaande samenwerking die CM.com heeft met de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het circuit wil met CM.com inzetten om (digitale) transformatie. De slimme mobiele communicatie- en betaaloplossingen van het Bredase bedrijf bieden een optimale fanbeleving. Die tools gaan van bijvoorbeeld pre- en onsite registratie en diverse reminders tot aan de nazorg via een breed scala aan kanalen zoals Whatsapp, Facebook Messenger en Apple Business Chat.

De samenwerking gaat volgens de bedrijven verder dan alleen een nieuwe naam voor het circuit. “We zetten al onze tools in om de evenementbezoeker een VIP-ervaring te bieden”, legt Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com, vorig jaar in een persbericht uit. “Naast naamsbekendheid bij diverse doelgroepen, verbindt Circuit Zandvoort met haar diversiteit aan (sport)activiteiten en internationale karakter mensen door middel van sport en emotie, wat volledig aansluit op onze ambitie. Dit maakt van Circuit Zandvoort een gelijkwaardige partner om mee samen te werken.”

En vandaag is het dan eindelijk zover. Voor het eerst in 36 jaar vindt er op Nederlandse bodem een Grand Prix plaats. Dat betekent ook de eerste race sinds het CM.com betrokken is bij het circuit. Op sociale media neemt het Bredase bedrijf hun volgers mee tijdens hun eerste GP. “It’s lights out and away we GO! After 36 years we’re back racing at the CM.com Circuit Zandvoort”, schrijft het bedrijf bij een post op Instagram. Op diezelfde pagina is te zien dat het gisteren, de dag van de kwalificatie, employee day was. “What a day. We loved it!”. Ook de stories worden regelmatig aangevuld. Zo blijkt er in de fanzone een speciale CM.com race auto te staan.

Discussie

De Grand Prix kan echter ook op het nodige commentaar rekenen. Zo leverde het verzoek aan Chef’Special-zanger Joshua Nole om gratis op te treden bij velen in het verkeerde keelgat. “Het was voor ons allemaal, voor ons, onze band onze crew al onze collega’s natuurlijk heel shitty dat alle festivals als sneeuw voor de zon verdwenen”, zegt de zanger in een Instagram video. in de video. “Wat er wel kwam, though, was een mail namens prins Bernhard, of Chef’Special wilde komen spelen op de Formule 1.” Het honorarium: „0 euro, en een paar vip-tickets”. Naar aanleiding hiervan stelde Zangeres Davina Michelle, die het volkslied ten gehore zal brengen, dat zij alleen gratis zou optreden als al haar collega’s betaald zouden krijgen. De Bredase dj Tiësto sluit het spektakel zondag af.

Tijdens de kwalificatie-dag gingen er verscheidene foto’s rond op sociale media over de drukte bij het circuit. Dit zorgde voor veel onbegrip. Met name vanuit de evenementenbranche omdat festivals en feesten met meer dan 750 man niet door mogen gaan. Toch is het volgens de gemeente Zandvoort niet hetzelfde als een festival. “Het is hetzelfde als de in- en uitstroom bij een voetbalstadion die heel druk kan zijn. Het is absoluut geen festival”, aldus een woordvoerder van de gemeente tegen het AD. “Buiten enkele hele drukke piekmomenten is het goed gegaan. Ook de uitloop lijkt heel ordentelijk te verlopen.”

De Formula 1 Dutch Grand Prix gaat om 15.00 uur van start en is via Ziggo te bekijken.