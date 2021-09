Bouw 5Tracks Breda officieel van start

BREDA - Ontwikkelcombinatie Synchroon en J.P. Van Eesteren, beiden een dochteronderneming van TBI Holdings, starten met de bouw van 5Tracks Breda. Wethouder De Beer gaf vanmiddag symbolisch het startsein voor een voorspoedige bouw.

5Tracks Breda is een hoogstedelijke functiemix van ruim 50.000 m² in Breda en onderdeel van de transformatie van de Bredase spoorzone: CrossMark Breda. 5Tracks Breda bestaat in totaal uit drie gebouwen tussen het station en de nieuwe rechtbank. Ieder gebouw kent een eigen unieke mix van functies: wonen, werken en verblijven voor de nieuwe generatie.

Eerder dit jaar verkocht de ontwikkelcombinatie 168 appartementen aan de Scandinavische woningverhuurder Heimstaden. Het Intercity Hotel is begin dit jaar verkocht aan Commerz Real. Naast een hotel en appartementen, bestaat 5TRACKS na oplevering uit kantoorruimtes, winkels, een hotel en horeca. Op de parkeergarage komt een klimaatadaptief stadspark met veel groen waar mensenkunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten.

De ligging aan het station maakt de locatie volgens de wethouder extra aantrekkelijk voor (internationale) bedrijven en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en daarmee een streepje voor hebben in de ‘hunt for talent’.