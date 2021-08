Gemeente ontving verzoek van Rijk over opvang asielzoekers: ‘Onderwerp wordt komende tijd besproken’

BREDA - De gemeente Breda heeft het verzoek van het Rijk, om op zoek te gaan naar (extra) opvanglocaties voor asielzoekers, ontvangen. Het demissionaire kabinet luidde onlangs de noodklok, omdat het er naar uit ziet dat Nederland binnen ‘enkele weken’ geen asielzoekers meer dreigt op te kunnen vangen.

Binnen ‘enkele weken’ dreigt Nederland geen asielzoekers meer op te kunnen vangen. Het aantal asielzoekers stijgt snel, nog afgezien van de Afghaanse evacués. Daarom roept het demissionaire kabinet gemeenten en provincies op om ‘met urgentie’ meer opvangplekken beschikbaar te stellen. Ook wordt gewerkt aan grootschalige noodopvang in hallen en ‘paviljoens’ met ‘minimale voorzieningen

Ook bij de gemeente Breda is het verzoek om op zoek te gaan naar opvanglocaties binnengekomen. “We zien uiteraard de urgentie van deze kwestie”, laat het college van burgemeester en wethouders in een korte verklaring weten. “Primair is het aan het Rijk om met oplossingen hiervoor te komen. We staan ervoor open om met hen mee te denken. In de vorige vluchtelingencrisis heeft de gemeente Breda een AZC mede gefaciliteerd. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of dat in deze crisis weer het geval zal zijn. Het onderwerp wordt in de komende periode besproken, naar verwachting zal dan ook meer duidelijk worden over de eventuele ontwikkeling van een nieuw pact en dergelijke.”

Raadsvragen

De fracties GroenLinks, PvdA , SP en D66 maken zich zorgen om de mensen die nu in de overvolle opvang zijn geplaatst, en de mensen waar eventueel geen plek voor is. “In 2015 heeft Breda zeer succesvol een aantal asielzoekers geplaatst, vandaar dat wij de volgende vragen aan het college hebben”, aldus de vier partijen. Zo vragen zij zich onder andere af welke acties het college onderneemt of zij voornemens zijn op korte termijn te doen.