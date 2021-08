Ruben Ligeon keert terug bij NAC

BREDA - Ruben Ligeon keert na zes jaar terug bij NAC. De rechtsback tekent een contract voor twee jaar bij de Bredanaars.

Ruben Ligeon keert na een afwezigheid van zes jaar terug bij NAC. In het seizoen 2014/2015 speelde hij een half seizoen op huurbasis in Breda. Nu komt de 29-jarige rechtsback definitief naar over naar Breda. Hij tekent een contract voor twee jaar.





Vorige clubs

Ligeon begon zijn profcarrière bij Ajax, hij doorliep hier de jeugdopleiding en haalde het eerste team. Echter wist hij hier nooit helemaal door te breken. Ligeon maakte verhuurperiodes mee bij achtereenvolgens; NAC, Willem II en FC Utrecht. Hierna vertrok hij definitief bij Ajax om bij Slovan Bratislava te gaan spelen.

Hierna maakte hij nog een korte periode mee bij PEC Zwolle, hier werd hij ook weer verhuurd aan De Graafschap. Zijn laatste club was AS Trencín.