Schuurinbreker (16) na zoekactie aangehouden op Archimedesstraat

BREDA - De politie heeft gisteren op de Archimedesstraat een 16-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats tijdens een zoekactie aangehouden. Hij wordt verdacht van een inbraak in een schuurtje aan de Edisonstraat. .

Een bewoner aan de Edisonstraat werd vannacht rond 02:55 uur wakker van gerommel. Hij keek uit het raam en zag een hem onbekende jongeman nabij zijn schuur staan. Hij zag dat de jongen in zijn richting keek en daarna wegrende. De bewoner zag vervolgens dat de schuur openstond en belde direct de politie. Hij zette daarnaast nog tevergeefs de achtervolging in.

Agenten hebben in de omgeving rondom het park naar de dief gezocht. Zij zagen op de Archimedesstraat een jongen lopen die volledig aan het signalement voldeed. Zij hielden hem rond 3:10 uur staande. Hij werd herkend door de aangever. Bovendien had hij een paar sportschoenen bij die hij uit die schuur gestolen had. De dief is vastgezet.

Het gaat om een 16-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats.