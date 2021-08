Young Yellow Army organiseert Baby Fotodag in NAC-stadion: ‘Unieke en onvergetelijke foto’

BREDA - Is jouw kleine mannetje al een echte NAC-supporter? Of is je dochtertje al een voetbalvrouw in de dop? Dan is het volgende iets voor jullie. Young Yellow Army organiseert zaterdag 11 september namelijk de Baby Fotodag voor piepjonge Bredanaars tussen de 0 en 2 jaar.

Als fervent NAC-supporter wil je natuurlijk dat jouw zoon of dochter diezelfde liefde krijgt voor je favoriete voetbalclub. Laat Young Yellow Army nu de uitgelezen kans organiseren om de NAC-liefde met de paplepel in te gieten. Op zaterdag 11 september is het namelijk voor de allerjongste supporters tussen de nul en twee jaar Baby Fotodag n het Rat Verlegh Stadion. “In het Rat Verlegh Stadion staan we klaar om tijdens een rondleiding door het stadion de meest unieke kiekjes vast te leggen”, schrijft Young Yellow Army op Facebook. Het is dus niet alleen een leuke ervaring voor je kindje, maar ook jijzelf kan een kijkje nemen in het stadion.

De foto’s worden ook niet alleen maar op het veld gemaakt. Zo staan onder andere de kleedkamers en vele andere locaties in het stadion beschikbaar voor een foto van jouw kleine spruit. “Hoe tof is het om later terug te kijken naar foto’s waar jij als kindje op staat bij jouw voetbalclub in een unieke setting”, aldus de initiatiefnemers.

Zomaar aan komen waaien kan helaas niet. De Baby Fotodag duurt van 10.00 tot 14.00 uur, waarbij je in een tijdsblok van een uur wordt ingedeeld. Aanmelden kan door voor 6 september te mailen naar kidsclub@nac.nl met de naam van je kind, zijn of haar geboortedatum en lidmaatschapnummer.