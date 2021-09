Open Energiedag: Bezoek 11 september Zonnepark Bavelse Berg

BREDA - Altijd al eens een bezoekje willen brengen aan het Zonnepark bij de Bavelse Berg? Op zaterdag 11 september is het mogelijk tijdens de eerste Open Energiedag. Duurzame energieprojecten door heel Nederland zetten die dag hun deuren open voor het publiek.

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dat kan met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf bekijken en ervaren hoe dat werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten duurzame energieproducenten de deuren open.

In Breda stelt Groendus het zonnepark Bavelse Berg open. Een projectmanager van Groendus is tijdens de Open Energiedag aanwezig om bezoekers wegwijs te maken en vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 10.00 en 14.00 uur. Aanmelden op voorhand is niet nodig.

Van afvalberg naar zonnepark

Zonnepark Bavelse Berg is een 94.000 panelen tellend zonnepark, gerealiseerd op een voormalige afvalberg. Een bijzonder complex project, aangezien in de ondergrond van de oude afvalberg tientallen leidingen zitten die beslist niet geraakt mochten worden. Iedere vierkante meter was daardoor net even anders.

In juli van dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond en was het zonnepark ter grootte van 30 voetbalvelden klaar voor gebruik. Samen wekken de zonnepanelen op jaarbasis voldoende duurzame energie op voor 10.000 huishoudens. De opgewekte energie wordt ook beschikbaar gesteld voor omwonenden via www.groenestroomlokaal.nl. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen profiteren van dit duurzame energieproject.