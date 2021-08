Met een Porsche Taycan naar je bestemming: het kan vanaf donderdag via Check

BREDA - Altijd als eens in een sportauto willen (mee)rijden? Donderdag 2 en vrijdag 3 september kan het in Breda! Die dagen staat er ergens in de stad een Porsche Taycan te wachten om gehuurd te worden. De actie wordt mogelijk gemaakt door deelscooterverhuurder Check.

De Porsche Taycan komt op de beide dagen beschikbaar in verschillende Nederlandse steden waar Check actief is, dus ook in Breda. Gebruikers die het geluk hebben de Porsche beschikbaar te zien in de app, kunnen hem reserveren. “Dit gaat op dezelfde manier zoals zij gewend zijn bij de deelscooters”, aldus Check. Een chauffeur rijdt de gebruiker naar zijn of haar bestemming. Gebruikers kunnen 1 bijrijder meenemen en betalen voor hun rit het reguliere Check-tarief van 25 cent per minuut.

Elektrisch rijden



Het raakvlak tussen Check en de Taycan is dat zowel de scooters als de Taycan volledig elektrisch rijdt. “Het is een mooie actie om onze gebruikers een keer een extra bijzondere ervaring te geven”, aldus Paul van Merrienboer, managing director van Check. “Tegelijkertijd vestigen we op een leuke manier de aandacht op de ontwikkeling van mobiliteit. Die beweegt steeds meer richting delen en elektrisch rijden.”

De auto is beschikbaar op 2 en 3 september, in één stad tegelijk.