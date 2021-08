Avans en artiest Paul Sinha luiden nieuw schooljaar in met swingend nummer

BREDA - Het hoger onderwijs is eindelijk weer geopend. Studenten en docenten mogen weer op locatie verschijnen. Avans Hogeschool en artiest Paul Sinha grijpen dat bijzondere moment aan om de Avansgemeenschap een warm muzikaal welkom te heten. Dat deden zij met het uitbrengen van de singel ‘Nu Ik Jullie Zie’.

Het nummer werd gelanceerd rondom de start van het studiejaar bij Avans Hogeschool, die de song als ‘anthem’ inzet voor zo’n 37.000 leerlingen en ruim 3300 medewerkers die terugkomen naar school. Ook voor het College van Bestuur van de hogeschool komt het nummer en bijhorende clip als een verrassing.

In het diepste geheim

Philippe Raets, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Avans: “Het is in het diepste geheim gemaakt. Ook voor ons een aangename verrassing. Maar hoe mooi. Het is voor ons allen, studenten en medewerkers, een heel pittige periode geweest. Een periode waarin het contact met name online verliep. We weten allemaal dat dit onder andere op het sociale vlak zijn beperkingen heeft. Hoe mooi is het dan om dit bijzondere moment met zijn allen te vieren en dat te vatten in muziek. Ik hoop dat iedereen er van geniet. De muziek en de terugkomst op de campus.”

Tekst gaat verder onder de video





Ontlading

Het vrolijke nummer gaat over de ontlading die studenten ervaren wanneer ze eindelijk hun bureau thuis in kunnen ruilen voor de collegezalen. Sinha zegt hierover: “De gezelligheid op school, de sociale contacten, de lessen zelf en zéker ook de feestjes en contactmomenten buiten school om zijn zo belangrijk tijdens je studentenjaren. Eindelijk kan dit weer en dat wil ik graag vieren met deze track!”.

Paul Sinha bracht afgelopen jaar zijn album ‘Dromen’ uit, waarop samenwerkingen staan met onder andere Snelle, Kraantje Pappie en Tabitha. De tracks ontvingen al miljoenen streams en kregen support van onder andere Radio 538, 100%NL en XITE.