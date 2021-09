Alzheimer Café Breda na 1,5 jaar eindelijk weer van start

BREDA - Na méér dan een jaar kan het Alzheimer Café Breda eindelijk weer van start gaan. Het eerste café van dit jaar vindt aanstaande maandag plaats.

De maandelijkse ontmoetingsmomenten met lotgenoten konden het afgelopen anderhalf jaar niet doorgaan bij het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een plek waar lotgenoten elkaar ontmoeten, informatie krijgen over dementie en ervaringen uit wisselen. Tijdens de maandelijkse ontmoetingen is er ook veel gezelligheid en muziek.

Stichting Alzheimer Nederland

Steeds meer mensen komen in aanraking met dementie. Als partner, dochter of zoon, als buur of mantelzorger. “In de media is er steeds meer aandacht voor. Wij verzorgen veel informatie over dementie. Daarvoor zijn er in het hele land Alzheimer Café’s. Ook in Breda”, aldus Stichting Alzheimer Nederland. “Het zijn bijeenkomsten waar op deskundige wijze informatie wordt gegeven over alle aspecten en fases van de ziekte tot aan eventuele opname in een verpleeghuis toe. Iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met dementie is van harte welkom.”

In verband met de geldende coronamaatregelen is de locatie van het Alzheimer Café verplaatst naar multifunctioneel centrum De Dobbelsteen, Doelen 36, 4813 GR Breda.