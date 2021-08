Jarchinio Antonia tekent bij NAC: ‘Ik kreeg direct een goed en warm gevoel’

BREDA - NAC heeft zich voor de komende twee jaar verzekerd van de diensten van Jarchinio Antonia. De rechtsbuiten zat sinds kort zonder club.

Op tienjarige leeftijd kwam Jarchinio in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Daar heeft hij in tien jaar de hele opleiding doorlopen. In 2010 maakte Antonia de overstap naar ADO. Na een half jaar werd hij verhuurd aan Go Ahead Eagles. De club uit Deventer besloot hem definitief over te nemen.

Drie jaar later maakte Jarchinio de stap naar FC Groningen. In 2016 keerde de buitenspeler terug in Deventer en weer een jaar later koos hij voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Twee jaar lang speelde hij in Cyprus bij Omonia Nicosia en AEL Limassol. In 2019 keerde hij terug in Nederland en ging aan de slag bij SC Cambuur. Na twee jaar liep zijn contract af. Jarchinio komt daardoor transfervrij naar NAC.

Jarchinio Antonia: “Het is uiteindelijk snel gegaan. Ik heb mijn gevoel laten spreken. Ik kreeg direct een goed en warm gevoel. Daarnaast kwam NAC heel overtuigend over om mij hier te hebben. Ik ben een gedreven speler. Een speler met veel snelheid en diepte in mijn spel. Iemand die voorop in de strijd gaat.”