Breda gaat voor NUL verkeersslachtoffers

BREDA - Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gaan op maandagochtend weer van start. Alle Brabantse scholieren gaan dan weer naar school, zo ook die in Breda. Een goed moment om extra aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Daarom start ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’ samen met verschillende partners de campagne ‘Veilig naar school’.

Het aantal verkeersdeelnemers neemt vanaf dat moment weer toe, met name in de spitsuren. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom wordt de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers' gestart.

“Na de zomervakantie gaan veel Brabanders weer naar hun werk of naar school en neemt de drukte toe’’, aldus Christophe van der Maat, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘’Het is dan ook belangrijk om door middel van deze campagne nu aandacht te vragen voor verkeersveiligheid aan scholieren en hun ouders. Menselijk gedrag is en blijft een cruciale factor in het verkeer: ieders actie telt.”





Tips en lesmateriaal



De campagne richt zich op meerdere doelgroepen: basisscholieren en hun ouders, maar ook scholieren op het voortgezet onderwijs en hun ouders. Net als in de introductiecampagne ‘Jouw actie telt’ van Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers, worden tips gegeven voor veilige deelname aan het verkeer.

Ouders van basisscholieren worden opgeroepen op om hun kinderen met de fiets naar school te brengen in plaats van de auto. Hierdoor ontstaat er namelijk minder drukte en meer veiligheid. Voor scholieren op het voortgezet onderwijs staat het thema afleiding centraal. De rit naar school wordt veiliger als zij zich niet laten afleiden door bijvoorbeeld hun telefoon.

Niet alleen de scholieren en ouders worden betrokken, ook de scholen hebben een groot aandeel in de veiligheid voor scholieren. Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers stelt samen met alle partners voldoende lesmateriaal beschikbaar voor scholen, waardoor scholieren tijdens lessen actief bezig zijn met het verkeer en de veiligheid daarvan.