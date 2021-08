Timmerfestival bij STEK van start: 120 kinderen bouwen aan ‘duurzaam’ huis

BREDA - Zo’n 120 kinderen hebben zich vandaag bij STEK verzameld voor het Timmerfestival 2021. Van 31 augustus tot en met 2 september gaan zij met nijptangen, hamers en zagen in de weer voor het bouwen van een ‘duurzaam’ huis.

Vandaag begon het Timmerfestival bij STEK. Grote hoeveelheden hout lagen klaar om verwerkt te worden door de bouwers van zes tot twaalf jaar. Het bouwen duurt tot en met donderdagochtend. ‘s Middags komt een deskundige jury de huizen beoordelen. En daarna gaan we ze weer afbreken.

EHBO’ers houden een oogje in het zeil. “Als de kinderen niet veilig om kunnen gaan met bijvoorbeeld een handzaag, dan zijn er altijd wel handige papa’s, mama’s, opa’s of oma’s die kunnen helpen. En net zoals op de bouw dragen we allemaal dichte schoenen, met een stevige zool. Anders worden onze mensen van de EHBO niet blij.”

Kinderen verzamelden zich vanochtend om 10.00 uur samen met hun ouders. Iedere dag wordt er gebouwd van 10.00 tot 15.00 uur. “We werken rondom het thema zoals gezegd door de burgemeester: ‘bouw een huisje dat goed is voor het milieu en voor de aarde.’”