Persoon laat verf vallen en verdwijnt: Nieuwe Haagdijk afgesloten voor reiniging

BREDA - Wie vanochtend langs de Nieuwe Haagdijk is gereden, kan het niet ontgaan zijn. Een groot deel van het wegdek is wit gekleurd. Structon is momenteel bezig met het reinigen van de weg, hierdoor is de weg gedeeltelijke afgezet.

Een stuk van het wegdek op de Nieuwe Haagdijk is maandagochtend wit gekleurd. Een persoon heeft een blik witte verf of kalk laten vallen en is vervolgens verdwenen. Er is nog geen spoor van de dader.

Structon is momenteel aanwezig om het wegdek te reinigen. De rotzooi wordt weggehaald, maar dat zal enige tijd duren. De weg is gedeeltelijke afgezet. Verkeer moet omrijden.