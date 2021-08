Bredase Virgil van Dijk over WK-kwalificatieduel: ‘Ben weer de oude en heb er heel veel zin in’

BREDA - Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Dan speelt Oranje het eerste WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen. Louis van Gaal zit dan voor het eerst op de bank tijdens zijn derde periode als bondscoach. En ook de Bredase verdediger Virgil van Dijk is er weer bij. Het is zijn eerste toernooi met Oranje na zijn blessure.

Oranje speelt woensdag 1 september in Oslo tegen Noorwegen. Zaterdag 4 september is Montenegro in het Philips Stadion te gast en dinsdag 7 september volgt in de Johan Cruijff Arena de ontmoeting met Turkije. Ook die duels zijn voor de kwalificatie voor het WK van 2022.

De in Breda geboren Virgil van Dijk heeft een tijd uit de running gelegen. Door een zware knieblessure kon de verdediger niet meedoen aan het Europees Kampioenschap. Bij het Wereld Kampioenschap, dat in 2022 plaatsvindt, is hij wel aanwezig. Louis van Gaal heeft Van Dijk uitgeroepen tot aanvoerder van Oranje.

“Het voelt als vanouds”, laat de verdediger weten in een persconferentie in aanloop naar het kwalificatieduel. “Ik ben enorm blij om hier te zijn met de jongens en te kunnen toewerken naar een hele belangrijke pot. Ik heb er vooral gewoon heel veel zin in. Ik ben er heel lang uit geweest en heb tijdens het EK moeten toekijken. Dat was heel zwaar, maar het is nu eenmaal niet anders. Ik ben nu weer de oude en heb er heel veel zin in.”