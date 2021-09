Eerste lading zand gestort op de Zoete Inval: begin gemaakt aan (tijdelijk) stadspark

BREDA - Wethouder Paul de Beer bezorgde gisteren de eerste van in totaal zes scheepsladingen zand op de Zoete Inval, onderdeel van ‘t Zoet. De Zoete Inval is een deel van het terrein van ongeveer twee hectare dat wordt omgebouwd tot een (tijdelijk) stadspark.

Het zand voor de bietenbak (circa 6000 kubieke meter) werd per schip aangevoerd. Vanaf gisteren tot en met donderdag 2 september lossen dagelijks twee schepen elk 1000 kubieke meter zand. Dit zand wordt met een transportband over de Markkade in de bietenbak gestort. “We kunnen dit zand prima per boot aanvoeren”, aldus wethouder Paul de Beer. “Dat scheelt ongeveer 200 vrachtwagens die niet door de stad hoeven te rijden”.

Stadspark

Breda gaat een (tijdelijk) stadspark ontwikkelen op ‘t Zoet. Op het voormalig CSM-terrein wordt een terrein van twee hectare ingericht als park. Het park komt te liggen bij de zogenaamde ‘Bietenbak’. Die grote betonnen bak langs de Markkade zal volgende week gevuld worden met zand. Voor de bietenbak komen drie grote picknickbanken te staan in de vorm van de Bredase kruizen. “Delen van het terrein die erg ongelijk of onveilig zijn worden afgedekt met heuveltjes van grond die worden ingezaaid en aangeplant om een meer groene aankleding te laten ontstaan.”

Het stadspark wordt omheind met een hekwerk, om te voorkomen dat mensen onveilige delen van het 26 ha grote terrein betreden. Het hekwerk en de heuveltjes worden momenteel aangelegd. Het zand voor de bietenbak (circa 6.000 m3) wordt per schip aangevoerd. Vanaf dinsdag 31 augustus t/m donderdag 2 september lossen twee schepen dagelijks elk 1.000 m3 zand. Dit zand wordt met een transportband over de Markkade in de bietenbak gestort. Het inzaaien gebeurt begin september en het planten van bomen en struiken is pas in het najaar mogelijk.

Als het aan de wethouder ligt, zal er ook horeca in het nieuwe stadspark komen. “We voeren op dit moment ook gesprekken met verschillende partijen uit Breda om te onderzoeken of op de locatie tijdelijke kleinschalige horeca en bijbehorende voorzieningen geëxploiteerd kunnen worden.