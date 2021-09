PvdA Breda draagt Arjen van Drunen voor als opvolger Miriam Haagh

BREDA - De Bredase fractie van de PvdA draagt huidige fractievoorzitter Arjen van Drunen voor als opvolger van wethouder Miriam Haagh. Laatstgenoemde maakte enkele weken geleden bekend haar wethouderschap naast zich neer te leggen. Als de gemeenteraad ermee instemt zal hij vanaf 1 oktober Miriam Haagh opvolgen.

Haagh is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren. Enkele weken geleden werd bekend dat zij voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg wordt. De voordracht van Van Drunen staat gepland voor de raadsvergadering van 30 september.

‘’Ik ben vereerd en trots dat de PvdA mij voordraagt als wethouder. De coronacrisis heeft het belang van gezondheid onderstreept en de tweedeling in de samenleving vergroot”, aldus Arjen van Drunen. “Daarom wil ik vol inzetten op een gezonde leefomgeving met gelijke kansen voor iedereen! Miriam Haagh heeft de afgelopen jaren het verschil gemaakt door de menselijke maat voorop te zetten, met daarbij extra aandacht voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daar wil ik met enthousiasme op voortbouwen.’’ Van Drunen woont met zijn vriendin in de Bouverijen in Teteringen en is vader van een dochter.”

De huidige vice-fractievoorzitter Rob Sips volgt Van Drunen op als fractievoorzitter. ‘’De afgelopen jaren heeft Arjen de fractie op een uitstekende wijze geleid. Daarnaast heeft hij – met het actieplan Hoge Vucht - aan de basis gestaan van Verbeter Breda, waarmee we de tweedeling willen tegengaan. Arjen is een verbindende aanpakker. Met zijn dossierkennis en ervaring kan hij op een effectieve wijze het bestuursakkoord Lef en Liefde en de ingezette lijn van Miriam doorzetten. Door hem voor te dragen kiezen we dan ook voor continuïteit.’’

De vrijgekomen raadszetel zal ingevuld worden door burgerraadslid Younes Nahnahi.