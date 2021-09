Oprichter WOUT Groenten en Fruit overleden: ‘Wat gaan we hem missen’

BREDA - Groenten en fruitspeciaalzaak Wout &Co is een begrip in de Bredase binnenstad. Veel vaste klanten zijn dan ook bedroefd door het overlijden van Wout, die de winkel meer dan 40 jaar geleden begon. Zijn familie maakte via Facebook bekend dat de groenteman vannacht is overleden.

Veertig jaar geleden opende Wout van Oosterhout zijn Groenten en Fruit speciaalzaak aan de Lange Brugstraat. Midden in het bruisende centrum genoot hij van zijn vaste én nieuwe klanten. “Als ik ‘s morgens op sta, ga ik naar mijn winkeltje toe. Heel de dag genieten. Van klanten die zo gezelllig zijn, samen met Marco en Nicole zijn de dagen zo vol”, schreef Wout op een briefje.

Inmiddels heeft de zoon van Wout, Marco, de zaak samen met zijn vrouw Nicole overgenomen. Maar Wout was nog regelmatig in de winkel te vinden. “Toen mijn vader met de groentewinkel begon zat ik op de middelbare school. Eigenlijk vond ik het van begin af aan al interessant. Het heeft ook echt iets gezelligs, zo’n winkel midden in de stad. Toen ik zakte voor mijn eindexamenjaar havo volgde er een jaar waarin ik wat minder tijd nodig had voor school. Toen begon ik meer in de winkel te werken. Daar ben ik niet meer mee gestopt”, liet Marco eerder aan BredaVandaag weten.

Marco heeft veel van de werkwijze van zijn vader overgenomen. “We hebben zeker meegenomen hoe belangrijk goede service is. Mijn vader begon ooit met werken in een van de eerste supermarkten, maar stopte toen die supermarkt zelfservice werd. Hij wilde mensen echt helpen en zijn klanten iets extra’s bieden. Dat doen we nu nog steeds.”

Veel klanten waren verknocht aan de enthousiaste groenteman. Op social media wordt dan ook geschokt gereageerd op zijn overlijden, dat de familie bekend maakte via de Facebookpagina van de winkel. “Ahhhh, gecondoleerd en heel veel sterkte, een markante, altijd opgewekte mooie kerel. We gaan hem missen”, reageert iemand onder het bericht. “Wout, de buurman die ik al sinds baby af aan ken en mij altijd gezonde snacks gaf om me op te vrolijken. Ik liep nog al eens weg van mijn ouders en dan was ik altijd weer bij Wout te vinden. Hele goede herinneringen met deze man gemaakt en hij was altijd super aardig tegen mij en tegen iedereen”, zegt iemand anders.