Gemeente Breda lanceert nieuwe website speciaal voor ondernemers

BREDA - Vandaag werd bij STRND aan de Slingerweg het nieuwe online ondernemersplatform BredaBusiness.com gelanceerd. Deze website is een doorontwikkeling van de oude website en is speciaal opgericht voor ondernemers. Wethouder Boaz Adank was aanwezig bij de feestelijke lancering.

Het vernieuwde BredaBusiness draagt bij aan de doelen uit de Economische Visie (2019) zoals de profilering van de stad als dé internationale hotspot voor Toegepaste Technologie & Creativiteit, het binden en behouden van talent, het bouwen aan een community voor innovatie en het inspireren van het huidige MKB om de eerste stappen te zetten op het gebied van duurzaam- en digitaal ondernemen.

“We zijn als gemeente de laatste jaren gegroeid in het contact met ons bedrijfsleven. Zo is er onder andere een ondernemersteam in het leven geroepen. Eerst hadden we niet eens een site, het was allemaal vrij ongestructureerd”, geeft wethouder Boaz Adank toe. “Maar nu proberen we op een andere, gestructureerde manier relaties in de stad op te bouwen. Daar helpt deze nieuwe site heel goed bij.”

Van platform tot podcast

Het online ondernemersplatform BredaBusiness.com is één van de kanalen waarmee de doelgroep wordt bereikt. BredaBusiness kan gezien worden als het label voor de zakelijke markt, dat middels een nieuwe contentstrategie steeds meer vorm krijgt. Zo is er recentelijk een BredaBusiness YouTube-kanaal gelanceerd, een BredaBusiness LinkedIn-kanaal en zal er binnenkort ook een eigen BredaBusiness podcast te beluisteren zijn via Spotify. “Op die manier spelen we nog beter in op de informatiebehoefte en het huidige mediagebruik van de doelgroep. Met die doelgroep blijven we in gesprek, waarbij uiteraard ook diverse offline middelen worden ingezet. De kracht van ontmoeting is en blijft toch elkaar fysiek ontmoeten, maar het is goed dat dit wordt versterkt door een stevige online aanpak,” aldus wethouder Adank.