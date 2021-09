Kunstbeurs Brabant Art Fair opnieuw in de Grote Kerk van Breda

BREDA - De Grote Kerk in Breda is in het eerste weekend van oktober voor de vijfde keer gastvrouw van de Brabant Art Fair en dan is ze heel even nóg mooier dan ze al is. Na de succesvolle eerdere edities, exposeren dit jaar 70 kunstenaars een selectie van hun mooiste kunstwerken.

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober tussen 11.00 uur en 17.30 uur staat de Grote Kerk in hartje Breda weer vol met ruim 600 kunstwerken van getalenteerde kunstenaars. De kerk is namelijk voor de vijfde keer gastvrouw van de Brabant Art Fair.





Alle kunstenaars zelf aanwezig

Tijdens de kunstbeurs exposeren 70 kunstenaars uit heel Nederland (en deels uit België) een selectie van hun kunst. Er zijn, naast werken van onder meer keramiek, brons en hout ook schilderijen in olie- en acrylverf, foto’s en sieraden te zien en te koop. Bezoekers kunnen daarnaast kennis maken met de kunstenaars zelf die ook aanwezig zijn.





Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen

De organisatie heeft als één van haar doelstellingen het leggen van contacten tussen kunstenaars en kunstliefhebbers, -kopers en -verzamelaars. Mede om die reden is er voor gekozen om de toegangsprijs voor de beurs laag te houden en samen te werken met diverse partners, die gratis toegangskaarten kunnen aanbieden aan hun relaties.

Overigens is de beurs ook voor mensen die nog niet veel verstand van kunst hebben. De Brabant Art Fair is ook een plek om hier juist kennis mee te maken.

Toegangskaarten

Kaarten voor de beurs zijn via de website verkrijgbaar, hier kan ook gekozen worden voor een tijdslot.