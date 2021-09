Feest in het Ginneken: Kermis op Schoolakkerplein van start

BREDA - Na de kermis in Ulvenhout, kunnen kermisliefhebbers vanaf vandaag hun hart ophalen in het Ginneken. Daar is namelijk vanmiddag op het Schoolakkerplein de kermis van start gegaan. Tot en met zondag zijn bezoekers welkom om een ritje te maken in de botsauto’s of een gokje te wagen op één van de automaten.

Vandaag om 13.00 uur is de kermis in het Ginneken van start gegaan. De kermis op het Schoolakkerplein is de tweede kermis van het seizoen in de gemeente. Vorige week trapte Ulvenhout af met kermis op het grasveld aan de Dorpstraat. Tot en met zondag 5 september kunnen Bredanaars een bezoekje brengen aan de kermis in het Ginneken.

Kermisliefhebbers hoeven zich de komende maanden niet te vervelen in Breda. De eerstvolgende kermis is in Prinsenbeek van 17 tot en met 20 september. Daarna is Princenhage aan de beurt. Van 23 tot en met 26 september vindt daar de kermis plaats. Ook in Bavel is het in september feest; daar vindt de kermis plaats van 24 tot en met 28 september.

De hekkensluiter van het kermisseizoen is de grote najaarskermis op het Chasséveld in het centrum van de stad. Deze staat er van 15 oktober tot en met 24 oktober. Van attracties hoog in de lucht tot veilig op de grond.

Corona-spelregels



De kermissen worden omheind en hebben een in- en uitgang. Gerelateerd aan het oppervlak van de kermis wordt een maximum aantal bezoekers toegelaten. Het kan dus zijn dat bezoekers bij drukte even moeten wachten tot mensen zijn doorgelopen. Verder gelden de basisregels.