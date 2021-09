Lang en gelukkig leven: Inspiratiebus toont Bredanaars nieuwe technologieën

BREDA - De afgelopen maanden hebben verschillende professionals en studenten kennis kunnen maken met nieuwe technologische ontwikkelingen die het leven van ouderen en het werk van zorgprofessionals prettiger, eenvoudiger en veiliger maken. Nu is het de beurt aan inwoners van Breda. In ‘de Inspiratiebus’ kunnen zij kennis maken met allerlei technische oplossingen voor alledaagse problemen.

In september is de bus op drie verschillende plekken in de stad te bezoeken. Op 9 september is de bus van 13.00 tot 17.00 uur te vinden aan de Waterstraat. De bus maakt daar onderdeel uit van de HUH parade, een initiatief van Breda Eenvoudig. Op 15 september staat de bus van 09.30 tot 13.00 uur bij de bibliotheek aan de Heksenakker in de Haagse Beemden. Op 21 september is de bus van 09.30 tot 13.00 uur te vinden bij Vuchterhage in de Hoge Vucht.

“Genieten van het leven. Zo lang mogelijk. Dat is wat iedereen voor zich ziet”, aldus Miriam Haagh, wethouder Gezondheid. “Maar hoe dat moet als het allemaal niet meer zo makkelijk gaat? Daar denken we nog niet vaak over na. Dat is van latere zorg. Maar dat later kan ineens aan de deur kloppen. Omdat je bijvoorbeeld te maken krijgt met een beperking of omdat er iets gebeurt waardoor je ineens niet meer alles zelf kunt. Om mensen nu al na te laten denken over later is de Inspiratiebus ontwikkeld.”

Inspiratie

In de bus kunnen inwoners, mantelzorgers en zorgverleners informatie krijgen over nieuwe technologische middelen. Ze kunnen inspiratie opdoen en zien op welke manieren het leven van bewoners en patiënten aangenamer kunnen worden gemaakt. Zorgprofessionals kunnen zien hoe techniek en digitalisering hen in hun werk kan ondersteunen.

Samenwerking

De bus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool / GET-lab, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe, Zorg voor elkaar Breda en de gemeente Breda. In september 2020 werd de bus voor het eerst ingezet, maar vanwege corona mocht de bus tijdelijk niet meer ingezet worden. Nu er weer meer mogelijk is, wordt de bus weer op verschillende plekken in de stad ingezet.