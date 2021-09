Gemeente en donateurs zamelen geld in voor nieuwe vrachtauto Voedselbank: ‘Geschenk uit de hemel’

BREDA - Louwman heeft vanmiddag de sleutels van een nieuwe vrachtauto overhandigt aan Voedselbank Breda. Dankzij financiële steun van lokale donateurs, de gemeente Breda, Voedselbanken Nederland, het Oranjefonds en de mensen van Louwman, kon de vrachtwagen mogelijk worden gemaakt. “Dit is echt een geschenk uit de hemel.”

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft dealer Louwman vanmorgen, in aanwezigheid van wethouder Boaz Adank, de sleutels van een vrachtauto overhandigd aan Joost Bauwens, voorzitter van Voedselbank Breda. “Dit is echt een ‘geschenk uit de hemel”, reageerde Bauwens enthousiast. “De koelfunctie maakt zoveel meer mogelijk, onder andere het transport van gekoelde en verse producten, spullen die wij onze deelnemers toch zoveel mogelijk willen verstrekken.”

Volgens Thijs Verhees, coördinator bij de Voedselbank geeft deze auto veel meer mogelijkheden vwb transport en logistiek. “We kunnen straks veel efficiënter het transport van en naar de Voedselbank organiseren en, ook handig: bij gebrek aan ruimte in de koelcel kan de auto eventueel ook gebruikt worden voor tijdelijke opslag. Geweldig toch?”

Wethouder armoedebestrijding, Boaz Adank voegt daar aan toe: “Toen duidelijk werd dat Voedselbank Breda in nood was omdat de vrachtwagen het begaf, zijn we op het stadskantoor gaan zoeken naar hoe we hier een bijdrage in konden leveren. Dat is gelukkig gelukt. Vanaf vandaag kan deze geweldige club vrijwilligers gaan rijden met een mooie nieuwe vrachtwagen waar ze nog een hele tijd mee vooruit kunnen. Fijn dat we als hier als gemeente in hebben kunnen helpen.”