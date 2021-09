Weerbericht Breda: ‘Warm zomerweer op komst’

BREDA - Vanaf zondag is er grote kans op behoorlijk warm (na)zomerweer. Landinwaarts komt de middagtemperatuur waarschijnlijk een aantal dagen uit op ruim 25 graden. Tot en met zaterdag is het droog met op steeds meer plaatsen een zonnig weerbeeld. De middagtemperatuur ligt dan veelal rond 20 graden. Dat meldt Weeronline.

Tot en met zaterdag komt de middagtemperatuur dagelijks uit tussen de 18 en 23 graden. Daarbij is er een mix van wolken en zon, waarbij het zuiden aanmerkelijk meer zonneschijn mag verwachten dan het noorden. Op zondag komt de middagtemperatuur uit tussen 22 graden in het noorden en westen en 25, lokaal 26, graden in het zuidoosten van het land. Het blijft droog en er is veel ruimte voor de zon.



Het vooruitzicht naar de eerste dagen van volgende week geeft een grote kans op zelfs nog wat hogere maxima. Het weerbeeld daarbij: zon, stapelwolken en mogelijk een zeer lokale bui.



Hoe lang dit weertype aanhoudt is nog flink onzeker. Vanaf volgende week donderdag neemt de buienkans duidelijk toe en daarmee komt ook de temperatuur onder druk te staan.