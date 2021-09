1 op de 29 Brabantse middelbare scholieren verstuurt seksueel getinte appjes en foto’s

BREDA - Eén op de negenentwintig middelbare scholieren uit de provincie Noord-Brabant doet aan sexting. Hiermee zijn de Brabantse leerlingen iets minder actief dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt concludeert VPNGids.nl op basis van de meest recente cijfers van GGD en CBS.

Met name bij de GGD Brabant-Zuidoost benoemen leerlingen relatief vaak dat zij aan sexting doen, namelijk 1 op de 26. In de gemeente Rucphen doen Brabantse jongeren het vaakst aan sexting, namelijk 1 op de 20 middelbare scholieren. In Zundert stuurt 1 op de 67 pubers seksueel getinte berichtjes of foto’s naar anderen, het minst van alle Brabantse gemeenten.

Sterke regionale verschillen



In de provincie Groningen doen de meeste middelbare scholieren aan sexting, namelijk één op de twintig. Ook bij de GGD Amsterdam en in de Gooi en Vechtstreek geven scholieren regelmatig aan dat ze aan sexting doen (1 op de 22). De GGD IJsselland sprak de minste jongeren die wel eens seksueel getinte berichtjes of foto’s sturen naar anderen (1 op de 46).

Meisjes vs jongens



Nederlandse meisjes geven iets vaker aan dat ze seksueel getinte berichtjes en foto’s sturen, namelijk 3,7 procent ten opzichte van 3,2 procent. Ook per opleidingsniveau zijn er grote verschillen in hoe vaak er aan sexting wordt gedaan. Op het vmbo stuurt 1 op de 23 leerlingen seksueel getinte berichtjes, terwijl op de havo 1 op de 32 het doet en op het vwo slechts 1 op de 50.