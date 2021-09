Nog CD’s liggen? Emmaus geeft ze een waardevolle bestemming

BREDA - Heb jij thuis nog een stapel oude CD’s liggen die nooit meer gebruikt worden? Lever deze dan in bij de Emmaus aan de Veilingkade. De kringloopwinkel zorgt er dan voor dat de CD’s en verpakkingen verwerkt kunnen worden tot design meubelstukken.

Kringloopwinkels zijn het hart van de circulaire economie. Het opnieuw verkopen van gebruikte producten is de eenvoudigste vorm van hergebruik. Omdat steeds meer mensen online hun muziek beluisteren, is er echter weinig vraag meer naar CD’s. Jaarlijks gooien de kringloopwinkels van Emmaus zo’n 30.000 kilo aan CD’s weg. De plastic verpakkingen worden op dit moment nog niet goed gerecycled, waardoor de CD’s vooral in de verbrandingsovens belanden.

Daar moet verandering inkomen volgens Emmaus. No CD to Waste heeft als doel om oude CD’s een nieuw leven in te blazen door het afvalplastic te verwerken tot design meubelstukken. CD’s die niet meer verkoopbaar zijn, worden door de kringloopwinkels van Emmaus ingezameld en gescheiden. Zo kunnen de CD’s zelf apart verwerkt worden van de hoesjes. Deze afvalstromen zullen vervolgens door vanPlestik en The Good Plastic Company worden verwerkt tot nieuwe waardevolle producten. VanPlestik heeft een unieke 3D-printer ontwikkeld die plastic afval gebruikt als grondstof om hoogwaardige nieuwe producten te maken, zoals stoelen en lampen. Zij werken samen met The Good Plastic Company, die plaatmateriaal maakt van plastic afval. Tot slot brengt duurzame kantoorinrichter Cantor essentiële marktkennis mee om het eindproduct bij de wensen van de eindgebruiker te laten aansluiten.

Emmaus roept daarom iedereen op die stapel oude CD’s in de kast in te leveren voor 30 september. Voor de testfase van No CD to Waste hebben de projectpartners namelijk als doel gesteld om 100.000 CD’s in te zamelen.“Het mooie aan dit project is dat iedereen mee kan doen”, legt Willemijn Peeters, van procesbegeleider Searious Business, uit. “We hebben allemaal wel oude CD’s die we niet meer gebruiken. Nú krijgt iedereen kans om van een oud product iets voor de toekomst te laten maken. De mogelijkheden zijn eindeloos.” Wel vraagt de kringloopwinkel om de CD’s nog niet te scheiden van de doosjes, zodat de CD’s waar nog vraag naar is weer kunnen worden verkocht.