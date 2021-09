PopMonument breidt deze maand uit naar Breda: ‘Het wordt een muzikale reis langs monumentale plekken’

BREDA - In Bergen op Zoom is PopMonument al jaren van vaste waarde voor de stad. Het evenement verbindt popmuziek met het erfgoed van de gemeente via optredens op unieke locaties. Voor de editie van 2021 verbreedt het evenement zijn grenzen: PopMonument breidt deze maand uit naar Breda.

Bijzondere artiesten op bijzondere erfgoedlocaties. Dat is in één zin uitgelegd wat PopMomument is. Het jaarlijkse muziekevenement is al jaren enorm populair in Bergen op Zoom. En deze maand breidt PopMonument uit naar Breda.

Een dag voor de editie in Bergen op Zoom, vindt op vrijdag 10 september in samenwerking met de gemeente Breda en poppodium MEZZ de Bredase editie van PopMonument plaats. Op monumentale plekken in hartje Breda spelen (alternatieve) pop, rock, wereld en elektronische artiesten. Poppodium MEZZ ondersteunt onder andere in programmering en promotie. “De eerste namen en locaties voor PopMonument Breda worden binnenkort bekendgemaakt”, laat de organisatie weten.

De keuze voor een uitbreiding naar Breda was voor de organisatie logisch. “Historische verbindingen tussen Breda en Bergen op Zoom zijn er volop. Zo zijn beide steden onderdeel van de Zuiderwaterlinie en van origine garnizoenssteden. Met PopMonument wordt deze verbinding versterkt en neemt het festival de bezoeker mee in een muzikale reis langs monumentale plekken in hartje Breda. De ambitie is om PopMonument jaarlijks in Breda te organiseren.”

Start kaartverkoop

De kaartverkoop voor PopMonument is al start via de website van het festival. Een ticket voor Bergen op Zoom kost 35 euro en voor de editie in Breda betaal je 25 euro per kaartje. Er zijn ook een beperkt aantal voordelige combitickets voor 50 euro beschikbaar.